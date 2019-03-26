國民黨明日中常會通過首波十個立委選區提名名單

2019-03-26 23:18

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨「第15任總統暨第10屆立法委員中央提名審核委員會」明日上午將通過第十屆立委選舉第一波十個只有一人登記參選的選區提名名單，並提報下午中常會正式通過，這些選區除了高雄市立委第五選區（三民區）為非現任立委、高雄市議員黃柏霖外，其他九個選區都是現任立委，分別為台北市的蔣萬安、李彥秀，新北市羅明才，苗栗縣陳超明、徐志榮，台中市江啟臣、顏寬恆，以及南投縣許淑華、馬文君。

國民黨主席吳敦義今晚設宴款待擔任「第15任總統暨第10屆立法委員中央提名審核委員會」的七位委員，由於近來黨內要求黨中央盡速協調總統初選爭議，吳敦義此舉引發外界好奇是否是找這些負責總統提名登記人資格審查、研提建議總統候選人提名名單的委員，一起討論協調工作。

但據與會人士指出，這場餐敘純粹只是吳敦義感謝提名審核委員幫忙，席間話題並未觸及總統初選提名與協調問題，只是「純吃飯」。

國民黨「第15任總統暨第10屆立法委員中央提名審核委員會」成員包括副主席曾永權、郝龍斌以及中評會主席團主席林豐正、詹春柏、林中森、蔡鈴蘭、吳清基等人，並由曾永權擔任召集人。

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