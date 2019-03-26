韓國瑜在中國提「中華民國」韓粉高潮 他曝：可悲事實

2019-03-26 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪問中國，昨（25日）與國台辦主任劉結一會面，強調「九二共識是兩岸關係定海神針」，並在劉結一離場後，舉行記者會時提到「中華民國」。對此，律師林智群表示，一堆韓粉聽到韓國瑜高喊「中華民國」就高潮，但韓根本像是「背誦中華人民共和國8年級歷史課本」。

韓國瑜25日傍晚與劉結一會面，劉在會面一開頭就歡迎兩岸城市「在堅持九二共識基礎上」加強合作；韓則強調「九二共識是兩岸關係定海神針」。韓國瑜並在劉結一離場後舉辦記者會，表示「1912年開始，國父孫中山推翻滿清，創立了中華民國」，並自稱是孫中山的信徒，致力幫人民改善生活，希望台灣民眾睜大眼睛。

對此，林智群在臉書表示，聽說一堆韓粉聽到韓國瑜在中國講到「中華民國」四個字就高潮，認為「雖然是在中國官員走後才放的馬後炮，但還是很高興很感動，畢竟在『中國』土地上敢講『中華民國』就是有勇氣」。

林智群酸說，在中國哪裡不能講「中華民國」？只要把中華民國講成過去式，就可以講，甚至中國的歷史課本還列了一個專章，講「中華民國」。他直言，這有點像清朝修明朝歷史一樣，「我滅了你，你的歷史由我來寫，順便跟學生教育說以前有一個『中華民國』貪污橫行、民不聊生，被我們『中華人民共和國』推翻了喔」。

他更直言，去看看韓國瑜講的那段中華民國「1912年」的言論，「有沒有像在背誦中華人民共和國8年級歷史課本呢？」

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