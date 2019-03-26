民進黨推蔡賴配？蔡其昌：我希望可以

2019-03-26 11:50

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對民進黨總統人選是否能協調出「蔡賴配」一事，隸屬新潮流派系的立法院副院長蔡其昌今接受廣播媒體專訪時表示，「我希望可以」，但他也強調，協調不一定針對蔡賴配，若成功機率是0至10分，「我主觀期待的分數是5」。

蔡其昌今接受《周玉蔻嗆新聞》專訪時被問及行政院前院長賴清德宣布參選一事，蔡其昌說，他只比媒體早一個小時知道，賴登記參選後，兩人也沒有聯絡過；至於自己表態挺蔡英文連任，蔡其昌說，「蔡總統沒有打電話來謝謝我，賴也沒有打來抱怨過我」，他強調，現階段民調數字有高有低，但無論最後提名誰，選戰開打後，蔡賴兩人命運是綁在一起的，如果會贏，兩個人都會贏，如果會輸，我認為，兩個人都會輸」。

蔡其昌也說，賴院長的兩岸政策與蔡總統差距不遠，一定要出來選的原因是什麼？價值是什麼？跟蔡總統哪裡不一樣？這才是問題關鍵，但他也坦言，「我不知道為什麼」；主持人問及賴陣營認為自己贏面大？蔡其昌則說，賴院長在蔡總統任內擔任時間最久的內閣，兩人的命運是綁在一起的，眼前民進黨在內鬥，其他政黨當然會加油添醋、希望戰火更烈，蔡其昌並說，總統蔡英文是當前領導人，民調低很正常，因為所有不滿、改革後遺症，都會指向國家領導人，因此協調小組應該釐清，兩人間的差距與主張不同在哪。

主持人問及賴清德是否會接受協調？蔡其昌坦言「不容易」；至於這是否會造成黨內分裂？他則說，不會分裂，民進黨在2008年更慘烈，民進黨也沒有分裂，當時是刊報、全黨在殺，所以很多人也不願看到08年重演。

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