媒體攝影機大陣仗 柯文哲大笑：超過22支是國家大事

2019-03-26 11:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲向來是媒體寵兒，走到哪都有大批媒體攝影機跟著，今早柯文哲受邀出席2019智慧城市展開幕儀式並致詞，柯文哲一結束致詞，媒體跟著柯文哲一路跑，到場外接受媒體聯訪時，看到眼前大批攝影機與手拿照相機的攝影記者，柯文哲口中念念有詞、數著「2、4、6、8．．．18支」，引起一旁的媒體記者的好奇。

有記者問說市長有研究嗎？柯文哲笑說，攝影機太多、面搭太寬，通常是12支，超過16支表示有事、18支稍微嚴重，超過22支通常是國家大事。此番話也引起在場媒體一陣笑聲。

邁入第6年的智慧城市展，今年在南港展覽館舉行，共有45個國家與地區，超過2000位的海外訪客，較去年成長30%，其中計有128位的城市首長或代表率領278位的市政訪問團。柯文哲今早受邀出席開幕式，中午時分則會前往參觀北市資訊局因應參展打造的台北願景觀，並逐一參觀展覽的廠商攤位。

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