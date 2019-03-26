台北上海雙城論壇籌辦 柯文哲：李文輝4月會來談

2019-03-26 10:48

〔記者蔡亞樺／台北報導〕高雄市長韓國瑜旋風出訪中國大陸，讓台北市長柯文哲的訪美行幾乎被邊緣化，不讓「韓流」專美於前，柯文哲預計七、八月期間率團前往上海參加雙城論壇。對此，柯文哲今早受訪時表示，北市府日前發送邀請函給上海，對方答應4月派上海台辦主任李文輝會來談，台北上海雙城論壇預計7、8月舉行。

柯文哲今早受邀出席2019智慧城市展開幕式，儀式結束後接受媒體訪問。媒體問雙城論壇今年是否在7、8月舉行？柯文哲表示，台北上海雙城論壇通常是一年辦一次，去年因為選舉拖到選後才辦，今年恢復正常的話是在6、7、8月之間舉辦。

柯文哲說，北市府日前送邀請函給上海，上海4月派人來討論，李文輝會來談一下該怎麼辦這個論壇。媒體提到韓國瑜訪中時說要辦高雄深圳論壇，是否有較勁意味，對此柯說，兩岸城市有交流都不是壞事，各自認養幾個城市都很正常啊！

媒體問韓國瑜要辦高圳論壇是否會有壓力？柯文哲表示，不會啊！目前台北市在產業合作以長江三角洲為重點，例如中國城市杭州、南京、蘇州、崑山等，每個地區產業合作有各自的重點。

韓國瑜此行訪中與國台辦主任劉結一在深圳會面，兩人見面政治意味濃厚，柯文哲也不甘示弱說，他上次（該時間為 2017年台北上海論壇舉辦時）去上海也有見到時任國台辦主任張志軍，他強調，雙城論壇定調是兩岸城市間的交流，這個是基礎，其他才是額外的。

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