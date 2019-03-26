陳佩琪建議選總統多看書 柯文哲：現在一天看書不到50分鐘

2019-03-26 10:32

〔記者蔡亞樺／台北報導〕綠黨今日發布總統大選民調，在沒人提示人名的情況下，18.5%支持高雄市長韓國瑜最高，其次是15.9%支持總統蔡英文、10.2%支持前行政院長賴清德，8.6%支持台北市長柯文哲。對此，今早出席2019智慧城市展的柯文哲受訪時態度輕鬆表示，不曉得，「反正我也沒有在看，看看就好」。

藍綠兩黨的總統大選提名人選逐漸浮出檯面，討論熱度逐漸升溫，被視為熱門總統大選人選的柯文哲，北市藍綠議員認為柯被邊緣化。媒體問到此事，柯文哲笑說，差不多啊！媒體追問差不多被邊緣化嗎？柯也大笑附和說，哈哈，差不多被邊緣化。

媒體問被邊緣化該怎麼辦？柯文哲淡定說，深呼吸、放輕鬆。媒體問台北市長夫人陳佩琪指若柯選總統要多看點書，衣服她洗就好，柯文哲感嘆，當市長以後讀時間愈來愈少，以前當教授每天念書5小時，現在一天看不到50分鐘。

媒體問是否有跟陳佩琪談到選總統？柯文哲則說，「她不會管我這個啦！通常都是我做什麼事情，她都會默默支持」。

媒體好奇最近是否有看什麼樣的書，柯文哲表示，現在大部分都在讀網路資料；媒體又問是否是看臉書了解自己的網路聲量，柯文哲趕緊撇清說，不是啦！網路有很多電子資料可以讀。面對媒體不斷提問，柯向在場媒體說「可以下班了、下班了」，隨即閃人離開展覽會場。

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