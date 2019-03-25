反同婚遭滅火器譙三字經 柯P：人家修養不好是要怎樣

2019-03-25 11:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前訪美，他在在一場演講中自爆，稱在同婚公投上「我投票的時候投反對，可是我允許12萬5千人上街遊行」引發質疑，事後改口澄清他原意並非個人針對公投議題投下反對票，但後續效應仍發酵，曾與他交好的滅火器樂團主唱楊大正昨晚在大港開唱直嗆：「有個市長說他在同志婚姻投下反對票，我要說，我X你娘咧！」

對此，柯文哲今語氣不以為然表示，「第一，每天罵我的人很多，第二，人家修養不好是要怎樣？除非要告他或幹嘛，不然就算了啊」。

媒體追問，楊大正覺得國民黨要選的人都已大方表態，但柯市長卻好像沒有，認為柯市長比國民黨更沒有guts？柯文哲回應說，還是這樣，這是他的批評，每個人的批評聽一聽就好。

他接著解釋，在演講當時「我」的意思是指台北市民，並不是我個人，意思是說我們雖然在公投，大部分人還是反對同志議題，但12萬多人同時在台北市大遊行還是可很平順進行，所以「我」是指台北市民。

柯又說，老實講他對去年公投還是很有意見，同志議題不應當去公投，如果真的投出來51比49，難道那49全部聽那51%的意見嗎？民主政治是少數服從多數，但後面還有一句「多數尊重少數」很多如價值、人權等問題不應當公投，他認為去年公投投這個還是覺得有點怪怪的。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/