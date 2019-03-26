國民黨內鬨 盧秀燕建議黨中央組「公道伯」小組

2019-03-26 10:29

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨中央與有意參選總統者近日在媒體互嗆，引起基層黨員擔心，台中市長盧秀燕今日建議黨中央應登門拜訪可能參選者，或者學習民進黨的做法，請資深同志組成「公道伯」小組，在中間穿梭協調，以在顧及情理法的情況下，順利產生總統候選人。

盧秀燕接受媒體訪問時表示，很多媒體都說國民黨為了總統大選而內鬨，因為她和現在可能參選者都很熟，建議黨中央不管最後要採取何種初選方式，都有責任和已經表態參選的人包括前新北市長朱立倫、前立法院長王金平，甚至是高雄市長韓國瑜，坐下來好好談一談，尤其若要更改遊戲規則，更應登門拜訪，以表示尊重，說明為何要改變、是否有協調空間等，大家不要互相放話，這樣對團結會有傷害。

盧秀燕說，這段時間，民進黨也有「英德之爭」，所以他們組成5人小組，希望盡量協調，大家能夠一團和氣；同樣的，建議國民黨中央也可以請資深同志組成「公道伯」小組，由「公道伯」在有可能參選的人中間穿梭協調，比較能在溫和、顧及情理法的情況下，順利產生總統候選人，否則在媒體互相放話，基層黨員心都碎了，大家都很擔心。

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