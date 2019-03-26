高雄農業僅占總產值0.2％ 他分析韓國瑜狂推銷背後原因...

2019-03-26 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任以來主打農業，但臉書粉專「蕪菁雜誌」指出，其實農業產值占高雄總產值僅0.2%，從業人口不到5%，反而是製造業占產值一半以上，「蕪菁雜誌」分析，韓國瑜把版面放在農業有其考量。

「蕪菁雜誌」指出，第一「農業非常容易被中共操控」，馬英九時代以來，台灣農業外銷依賴中國單一市場，像是金鑽鳳梨有97%是運往中國，價格任中國宰割。第二「台灣農民賭性堅強，產銷亂無章法，賺錢自己賺，賠錢賴政府」，每年出現農民搶種某一作物，結果供過於求，卻要政府買單，容易遭到小道消息操控，責怪執政者。

第三「農業產值小，『政治訂單』成本低，配合媒體宣傳，c/p值超高」，農業占高雄總產值僅0.2%，中國只要丟一點錢都能造成軒然大波。

「蕪菁雜誌」強調，並非市府不用照顧農民，事實上陳菊也做了很多，像是打下星馬通路，但韓國瑜拼農業的路線完全錯誤，拿的MOU都是政治採購，「哪天高雄的利用價值沒有了，一翻臉這些MOU都成了歷史文件」。

「蕪菁雜誌」感嘆，韓國瑜拼的是自己的速食知名度，還有開木馬後門給中國，而非高雄經濟。

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