韓國瑜簽44億訂單 律師透露「無法律約束力」、被賣爛價錢

2019-03-26 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日訪中，有媒體報導，韓聲稱沒有用主權交換利益，一切是公開透明，以及4天簽下44億訂單。對此律師林智群分析，44億訂單是MOU ，「是沒什麼法律拘束力的」，他也感嘆中國用「爛價錢」就能買下台灣。

林智群在臉書撰文指出，韓真的很「公開透明」，「用『認同一國兩制』換的嘛！」他也砲打韓國瑜政治0分，經濟100分的說法，認為韓的44億是用政治換的，「怎麼看，都是政治100分」。更重要的是，林智群分析，「那個44億訂單是MOU」、「MOU，是沒什麼法律拘束力的」，他說MOU只是雙方的共識，細節與違約金都不會寫。

林智群感嘆發大財的其實是中國，因為用1.5億美元就能換取年度GDP總量5700億美金經濟體，一個直轄市長講出認同92共識，若用30億美元就能讓台灣20個縣市自己承認是中國的一部分，這只是中國軍事預算的零頭。

林智群痛批，「真正可恥的，不是賣主權，而是連生意都不會做，賣一個爛價錢！」

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