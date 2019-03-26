韓國瑜訪中說出「中華民國」 害鄉民秒輸500份雞排

2019-03-26 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪港澳中聯辦後，昨天繼續與中國國台辦主任劉結一會面。先前臉書粉專「不禮貌鄉民團」打賭韓國瑜不敢說出「中華民國」4個字，韓國瑜卻在與劉結一會晤時說出了「中華民國」，不過「不禮貌鄉民團」認為韓只敢講「過去的」中華民國，不敢提到現在的現況，但他仍願賭服輸，允諾將會發放500份雞排。

總統蔡英文25日在臉書上向正在中國訪問的韓國瑜喊話，「我記得你選舉的時候很在意中華民國，現在就是一個機會，請告訴對方，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，請中國停止打壓台灣的國際參與空間。」臉書粉絲專頁「不禮貌鄉民團」也說，「我押500份雞排，韓國瑜根本連「中華民國」4個字都講不出口」、「國民黨連幫台灣人講話都不敢，就別再自稱有多愛台灣了」。

韓國瑜與劉結一會面後，韓國瑜召開記者會表示，「事實上西元1912年開始，國父孫中山先生推翻滿清、創立中華民國，就是追求民主、民權、民生，為了老百姓生活，而他是孫中山先生信徒，致力於幫助人民改善生活、國富民強，這麼認真努力，是希望台灣政治風氣能夠有所扭轉，政治人物不能再鬼混下去，真的要為人民服務。」

對此，「不禮貌鄉民團」指出，蔡英文出訪帛琉、美國，講到中華民國都是講現況，結果自稱「最愛中華民國」的國民黨韓國瑜，現在卻只敢講「1912年孫中山推翻滿清建立了中華民國」，「孫中山建立中華民國，這個是中共教科書上早就已經寫下的，不需要你重覆朗讀一次。就問你國民黨敢不敢講現在是中華民國108年？」、「藍營網軍說韓國瑜在推銷中華民國」、「笑死人嗎」、「拿100年前的建國史叫做推銷中華民國？」

雖然「不禮貌鄉民團」對韓國瑜提到的「中華民國」仍有不滿，但他允諾仍會照發500份雞排，「我說過，韓國瑜只要敢講中華民國，我就發雞排，雖然他講的是100年前的中華民國建國史，沒有關係，我照發，詳細的發雞排日期地點，我會另外擇期公告」。

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