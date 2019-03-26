揭韓國瑜「賣台之旅 」真相 港媒：中共布局台灣總統選舉

2019-03-26 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄巿長韓國瑜訪問中國，先無預警密會香港中聯辦主任王志民、澳門中聯辦主任傅自應，昨天並與中國國台辦主任劉結一會面，表態「強烈支持九二共識」，引發國內各界質疑「賣台」。香港《成報》24日就以頭版「高雄市長韓國瑜賣掉台灣」批評，今天再度大幅報導韓國瑜的「賣台之旅」，指中共正在布局介入台灣明年的總統大選，韓國瑜就是其代理人。

香港《成報》以「賣台之旅 中共布局介入台總統選舉 犒賞逾11億港元訂單 韓國瑜唱好九二共識」為題，指韓國瑜的訪問行程，完全根據中共的劇本上演，為「一國兩制」背書，落實「習五點」中的深化兩岸融合。

內容提到，韓國瑜踏上「賣台之旅」，訪中過程對台灣極端矮化，不敢當中國官員的面表達其代表「中華民國」，只是全力依中國的「統台」劇本參演，在劉結一及深圳市委書記王偉中面前，欣然配合吹捧「九二共識」是兩岸關係的定海神針，獲得劉結一和王偉中的讚揚。但韓國瑜只提「九二共識」，未提「一中各表」，此是韓到訪港澳兩地中聯辦後，再一次為「一國兩制」背書。

報導指出，韓國瑜暫得44.01億元新台幣的訂單，他昨見證簽訂合約後，不禁揚揚得意，大喊「高雄發大財」。然而中國一方面以給予高雄訂單，向台灣民眾示範，靠攏中國便會獲得經濟利益，另一方面則推調韓國瑜的人氣，讓韓國瑜作為「中共的代理人」以競逐台灣總統。

《成報》批評，韓國瑜「賣台之旅」表現得卑躬屈膝，其作為台灣地方首長，代表高雄市民，卻配合中共上演的「大龍鳳」劇情，極度矮化台灣，台灣總統蔡英文在臉書指韓國瑜選舉時很在意中華民國，但韓與中國官員見面時，除未提及「一中各表」，也未提到中華民國四字，只在總結行程的記者會上敢提起。

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