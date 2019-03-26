韓國瑜提中華民國 網友：全部說法迎合中共

2019-03-26 07:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚在深圳受訪時首度說出中華民國，引起外界關注，卻有網友還原他的說法，質疑全都是中共也承認的事實，非但對台灣主權無助，且偷偷迎合中共，有什麼好高潮的。

韓國瑜昨晚指出，批判他的人都說他犧牲主權，犧牲台灣政治利益來交換一點訂單，他覺得這種言論非常可悲。事實上西元1912年開始，國父孫中山先生推翻滿清、創立中華民國，就是追求民主、民權、民生，為了老百姓生活，而他是孫中山先生信徒，致力於幫助人民改善生活、國富民強，這麼認真努力，是希望台灣政治風氣能夠有所扭轉，政治人物不能再鬼混下去，真的要為人民服務。

鄉民pttology質疑，真的是這樣嗎？他在ptt發文分析，直言韓國瑜這段話所說的，「全部都是連中共也承認的事實」。他說「1912年國父孫中山先生推翻滿清，創立了中華民國。」是的，但這段話迴避了中華民國是否存在，事實上中華民國在中共眼裡早已滅亡。

pttology說，「國父孫中山」也是連中共也認同的說法。大家知道嗎？中共把孫中山視為「國父」的，雖然大家更為熟知的是「革命先行者」，但一般中共人民都把宋慶齡視為「國母」，那國父是誰呢？當然就是孫中山。絕對不是毛澤東。

「我是孫中山先生的信徒」，承上，事實上所有中華人民共和國的人民都是孫中山先生的信徒，因為他們都肯定孫中山歷史定位，孫中山也是少數兩岸共同給予正面評價的中國近代歷史人物。

所以聽到這幾個詞就高潮的人，實在無法理解是基於什麼心態，因為韓國瑜的說法非但對維護台灣主權毫無幫助，甚至全部的說法都是偷偷迎合中共，有什麼好高潮的？

網友對此論點發表意見，「韓粉都不讀書的，只聽韓說」、「我當時也覺得他真的很會避重就輕，不愧是中共特別挑出來的，很會」、「人家都走了他才在講會不會太可笑了」、「這連連爺爺當年去謁陵也講過呀」、「韓導好認真在探討一國兩制台灣方案 wow」。

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