敢在中國提中華民國嗎？ 韓國瑜：何必沒事去碰觸人家

2019-03-11 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今在廣播預錄節目中，重申2020不在他的考量之內，被問到是否4月領表登記參選？他則強調「會做滿4年任期」，談到兩岸論述被主持人問到，「去中國是否會說自己是中華民國的高雄市長」，韓國瑜則稱「若是喉嚨有個逆鱗，你有必要去碰觸人家嗎？」

韓國瑜今以預錄方式接受POP Radio《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪，被詢問他的兩岸的完整論述是什麼，韓國瑜則回「兩岸問題有兩條路，其中之一是威脅論，第二就是可愛論，其實也是信心論」，並強調他堅持一中各表的九二共識。

黃光芹接著追問韓國瑜，「如果去中國，你敢擺出你是中華民國的高雄市長嗎？」韓國瑜則說，如果喉嚨有個逆鱗，你有必要一直去碰觸人家嗎？「若中國人來台狂喊解放台灣、中華人民共和國萬歲等等，你有沒有碰到逆鱗，有沒有必要上擂台，有必要嗎？」

他認為，大家有時候都知道彼此的想法，但重點是我們要生意、要情感交流，直言何必去碰觸這個敏感的議題，還暗酸民進黨怎麼不去美國華盛頓喊台獨要美國支持。

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