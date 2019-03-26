花錢買靈魂！港媒爆中共看到韓國瑜這2點

2019-03-26 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪中行程備受爭議，香港媒體大篇幅報導韓國瑜的「賣台之旅」，並指中共正藉其介入布局台灣總統大選，此外探討中共之所以選中韓國瑜的原因。

香港《成報》報導，中共選韓國瑜有玄機，花錢能買靈魂。內容提到，韓國瑜昨天和中國國台辦主任劉結一會面，看似沒有石破天驚的內容，但可斷定這次訪問主軸就是公開唱好九二共識，中共也當面犒賞11億港元訂單，只要投向中共懷抱，就可享受經濟成果，也為韓國瑜參選明年台灣總統造勢。

報導提到，中共之所以挑中韓國瑜，原因有兩點，其一是韓的政途不算順利，從無名之輩成為中共眼中的寵兒，在中國扶助下有名有利，因此樂於配合。其二，韓國瑜的性格及說話市井，把高雄市玩弄在股掌之間，愚民政策最重要得溫飽，從高雄市入手，政治一統台灣的缺口就能突破，這與香港建制派慣用的「蛇齋餅糭」買民心手法相同。

韓國瑜訪中表面是拚經濟，實際上是充當中共導演的「唱好九二共識」劇本的第一男主角，港澳特首是男女配角、大批政府官員則是綠葉，總之要讓韓國瑜有面子，可向高雄市民交代。

報導最後指出，天天喊拚經濟不講政治的人，實際上卻是最會用經濟來擴大自己的政治利益，韓國瑜就是這種人吧！

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