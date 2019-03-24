澳門中聯辦賜名？ 韓國瑜被改名為「南韓瑜」

2019-03-24 12:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕真是糗大了，高雄市長韓國瑜昨晚與澳門中聯辦主任傅自應會面，但澳門中聯辦官網竟把韓國瑜改名了，標題與內文都稱「傅自應會見高雄市市長南韓瑜」。網友則酸說：「中聯辦該不會以為韓國瑜是韓國人吧？」

根據澳門中聯辦官網昨天深夜的發文，標題是「傅自應會見高雄市市長南韓瑜」，內文則強調中央政府駐澳門聯絡辦公室主任傅自應，在「新竹苑」會見台灣高雄市市長南韓瑜率領的高雄市參訪團一行，副主任孫達參加活動。

文忠也指出，傅自應主任對南韓瑜一行來澳門進行城市交流表示歡迎。他表示，澳門回歸祖國20年來，經濟繁榮、民生改善、政治穩定、社會和諧，澳門居民獲得感、幸福感不斷增強。澳門在兩岸關係中具有特殊的地位和作用，可以為高雄與大陸的交流合作發揮橋梁作用。

最後一段又稱，南韓瑜感謝傅自應主任的熱情接待。他表示，希望高雄與澳門有更加密切的交流與合作，通過常來常往，加深加密産業合作和感情交流。

總計連同標題及內文，共有4處把韓國瑜誤稱為南韓瑜。

對此，網友揶揄說：「中聯辦該不會以為韓國瑜是韓國人吧？」「統戰把戲也演得笑死人」。

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