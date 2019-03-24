行程又加料 韓國瑜見澳門中聯辦主任

2019-03-24

〔記者葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜中國行第二天，昨早拜會澳門特首崔世安，晚間與中國駐澳門聯絡辦公室主任傅自應餐敘，他強調台灣人民要的很簡單，就是「台灣安全、人民有錢」。

韓國瑜與市府參訪團昨早從香港搭車到澳門，原定參訪澳門塔石衛生中心，但韓國瑜一行約六人，卻突然搭車進入澳門特首崔世安總部晤談半小時。

針對會談內容，韓國瑜會後接受媒體聯訪時說，一是希望澳門與高雄之間的商業貿易往來，可以更頻繁；二是澳門的蔬菜水果，從台灣進口的量很少，可以有再成長空間；三是看還有沒有其他項目可繼續往來。韓國瑜認為過去高雄對開發農特產品進入澳門做的不足，未來可加大力度。

曾說可選特首 韓：就是玩笑話

傳出韓國瑜和澳門特首會談時，自稱也可以選特首，韓事後解釋說，是提到先前澳門台商會到高雄時，大家對他非常熱情，搶著合照，他就對台商會成員開玩笑說，「看這個熱鬧的程度，好像我可以到澳門來選特首。」，「就是玩笑話，沒有別的意思。」

昨天下午，韓國瑜一行則在澳門旅遊塔會展娛樂中心，與澳門四十九個單位簽訂蔬果、花卉、醫療等廿七項採購合約，合計台幣七．三億元。

昨晚六點半，韓國瑜赴澳門中聯辦招待所「新竹苑」，與澳門中聯辦主任傅自應餐敘。他說，為了多交朋友，對中聯辦所有的會議、宴請活動，都「坦然接受，客隨主便」，直到晚間八點五十分才離開「新竹苑」。

韓國瑜連續兩天增加不少未公開行程，包括前天拜會香港中聯辦主任王志民、香港特首林鄭月娥，昨天上午拜會崔世安，晚間與傅自應餐敘等。

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