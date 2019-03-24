韓訪港澳「見習一國兩制」 基進黨轟：要當中國人自己游過去

2019-03-24 10:45

〔記者陳鈺馥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪問中國，面見香港「中聯辦」中共高幹、澳門特首崔世安等人，被外界批評是「一國兩制見習行程」，基進黨今日更砲轟，要當中國人，台灣海峽沒加蓋，自己游過去就好，幹嘛拖不想當中國人的台灣人民下水。

基進黨主席陳奕齊發文指出，韓國瑜跑去港澳中聯辦學習「一國兩制」，鄙夷了王金平、朱立倫，吳敦義的「兩岸和平協議」。

陳奕齊解讀，韓國瑜此舉的政治意義是，韓都已經請示「一國兩制」運作，王朱吳3人還在和平協議怎麼談，整個級別、檔次太低了，韓國瑜就這樣一次通殺，選總統是出線了。

他砲轟，真的有夠諷刺，「仙島」卻有一堆瘋狂支持這些台奸政客的腦殘，要當中國人台灣海峽沒加蓋，自己游過去就好，幹嘛拖不想當中國人的台灣人民下水。

另一方面，高雄市駁二藝術特區本週六、日正舉辦「大港開場」，行政院副院長陳其邁今日在臉書發文表示，歡迎來高雄體驗這座城市獨特的魅力。

「昨天今天，你大港開唱了嗎？」陳其邁提及，邁入第11屆的「大港開唱」音樂祭，已經成為愛好獨立樂團的朋友們的例行事項。

陳其邁指出，每年3月，許多國內、甚至國外的樂迷朋友，就會特地來高雄駁二參加大港開唱，在追團中體驗高雄這座城市獨特的魅力。

陳其邁說，大港開唱以「人生」做為主題來企劃，不但要跟樂迷分享表演團體背後的故事，也要走入樂迷的人生。不管有沒有買到票，歡迎大家到大港開唱的舉辦地鹽埕埔，讓在地美味小吃充實你的腹肚和人生。

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