苦苓撰文《韓粉週報》條列12點「韓式騙局」

2019-03-24 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕作家苦苓今於臉書發表一篇《韓粉週報》 ，列出12個「韓式騙局」，文章一開始更表示，不少人認為這些騙局是韓的下屬所造成的，但因身為市長本應概括承受一切，不過為了公平起見，對這些人以後我們一律以「韓們」稱呼，好幫大家了解來龍去脈。

苦苓表示，「韓式騙局1」是「選舉時就喊得震天價響的阿諾・施瓦辛格『果然』不來了！」還沒跟人家約好就說他「三月會來」，這是騙人；以高雄市的「又老又窮」對港星鄧紫棋都不願意花錢，又怎麼可能花好幾倍、甚至幾十幾百倍的價格去請阿諾，他指出「明知不可能做到的事，很可能一開始就是騙人！」。

再來新聞局王淺秋局長已經承認由於「接待和經費」的問題，市長已經裁示「停止辦理」，但觀光局長潘恆旭卻說：「韓市長行程太忙，阿諾的行程無法跟他配合。」這樣睜著眼睛說瞎話的騙人，也可以算是爐火純青了，他表示光阿諾事件就連環騙了3次。

苦苓表示「韓式騙局4」是「迪士尼一定會來高雄！」，如果稍微用點腦筋，就知道迪士尼光在亞洲就有日本、上海、香港三個樂園，有什麼理由要來離得很近的台灣新設一個呢？重點是他根本沒有問過對方，很明顯是在騙人；沒想到食言後竟還有「韓們」跳出來護航，說道：「這個只用講的，沒有印成文字，所以不算政見。」這樣的雙重騙局，未免太驚人了！

「韓式騙局6」為搬遷市長辦公室，他表示「天天替高雄喊窮，卻放著兩個現成的市長室不用，非要花錢再搞一個不可，這不是又在騙人嗎？」，再來「為了風水也好，為了不願意用陳菊用過的辦公室也好，就老實說好了，沒有人會怪你」，問何必拐彎抹角騙人呢？

「韓式騙局8」為「競選時你就發誓要對空氣污染出重拳」，苦苓舉台中市長盧秀燕為例，表示盧秀燕力爭到「夏天停一部機，冬天停二部機」的承諾，這個才叫重拳，反觀韓國瑜給污染最嚴重的中鋼給6-10年的改善時間，，他說道：「這就是你的『重拳』嗎？這時候你怎麽又不去槓中央了呢？你又在騙人了！」；再說道學校空氣清淨機的問題，全部由附近的廠商來認捐。這些廠商最怕環保員用力稽查、常開罰單，有這個「將功折罪」哪敢不從，一下子就快捐到2億元。

「韓式騙局9、10」則是吵得沸沸揚揚的「中國要送高雄兩隻熊貓，名字叫做熊熊和融融！」，案子都還沒有提出、會不會准都還不知道（連熊貓的名字，都是那個人自己想的），就已經到處放消息了，這不是存心騙人嗎？最離譜的是，潘恆旭還保證2年內一定可以看到熊貓，到時候門票的收入一年會有10億，周邊的利益會有50億，苦苓諷刺說：「韓們應該不只是會騙人，最擅長的其實是自欺欺人。

「韓式騙局第11」為韓國瑜大力幫謝龍介和鄭世維助選，結果2人雙雙敗北，竟然說道：「輸的不算輸，蠃的也不算贏」，苦苓表示，選舉勝負，輸一票也是輸，贏一票也是贏，哪有什麼「不算」的？這顯然又在自欺欺人；這還不夠，韓國瑜還說：「從落後20 %打到只輸三%，已經很不錯了。」舉新北市三重為例，當年余天只贏1900多票，九合一大選蘇貞昌更是蠃不到1900票，而鄭世維輸了5700多票，請問這是從落後20%打成只輸3%嗎？韓市長是數學太差，還是又一次自欺欺人呢？

最後苦苓以Hashtag「#騙局持續中」請大家繼續期待。

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