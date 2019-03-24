韓國瑜密會中聯辦 新生代議員批「禿子打傘，無法無天」

2019-03-24 11:27

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜接連兩天密會香港、澳門中聯辦，引發輿論譁然；陸委會表示，該行程事前未列入，且亦未公開，盼對外公開說明釋疑；對此，民進黨、綠黨、社民黨等8位新生代議員今召開記者會，批評韓已成為中國共產黨參選台灣總統的代言人，儼然是「禿子打傘，無法無天」，要求韓公開說明密會內容。

面對陸委會疑慮，韓國瑜日前受訪時反問：「憂慮什麼？我要出賣高雄嗎？」韓指出，陸委會及其他人的酸言酸語，不必要的雜音還有懷疑論，非常無聊。

台北市議員吳沛憶、苗博雅，新北市議員戴瑋姍、張志豪，桃園市議員余信憲，基隆市議員張之豪，新竹市議員劉崇顯，以及台中市議員黃守達，今於立法院聯合召開「主權不能賣，密會要公開」記者會，要求韓國瑜公開說明與中聯辦的密會內容，並強調「賣水果可以，賣主權絕對不行！」。

黃守達表示，中聯辦的政治意義非常明顯，是中共推動一國兩制的前進指揮所，韓拜訪中聯辦，就是實質支持並推動一國兩制；韓就是共產黨參選台灣總統的代理人，呼籲韓儘速公布與港澳中聯辦的密會過程，向台灣人民誠實交代。吳沛憶指出，希望韓不要假經濟交流之名，成為中共一國兩制的代理人。

苗博雅說，中聯辦就是中國國務院直接控制香港的機構，「韓這麼高興前往港澳中聯辦，身為高雄市長去那邊做什麼？」根據兩岸人民關係條例，未獲得授權是不能跟中共官方談論政治事務，盼韓儘速向陸委會交代。余信憲則強調，「不要跟魔鬼交易，台灣不需要政治訂單」，呼籲韓盡快公布中聯會密會過程。

劉崇顯指出，韓國瑜說不丹人民傻傻的，高雄、澳門沒有直飛班機，企圖掩蓋他跟中聯辦聯繫的新聞討論度，呼籲民眾看清其媒體操作；張之豪說，韓已是國民黨總統候選人的可能人選之一，但此時韓卻走進港澳中聯辦，成為台灣最接近一國兩制的時刻，成為國家最大危機，呼籲國人共同關心此事。

戴瑋姍則批評，韓未知會陸委會，直接與長期控制香港民主的「太上皇機關」中聯辦密會，根本就是「禿子打傘，無法無天」，踩在灰色地帶，擔憂台灣恐因賣水果而失去主權；張志豪則呼籲，國民黨也需扛起國安、主權之責，約束自己的黨職人員，而非修改總統初選規定，力拱心中的神。

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