今天行程「彩蛋」是劉結一？韓國瑜：目前沒有

2019-03-24 09:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜港澳與中國行，連續兩天無預警會見爭議性高的香港與澳門中聯辦主任，他今天下午將前進深圳，媒體詢問他「今天行程有彩蛋？會見劉結一（國台辦主任）嗎？」韓國瑜愣了一下說，目前沒有，會不會改變計畫都不知道。

韓國瑜今天上午將參訪澳門賽馬會、澳門大學，下午則轉進廣東深圳，預計參訪深圳前海、深圳綜合交通運行指揮中心。

今天上午9點多，韓國瑜接受媒體聯訪，記者詢問他說他「今天行程有彩蛋嗎？會見劉結一嗎？」

韓國瑜愣了一下，回問記者說：「彩蛋」？旁人趕緊解釋是驚喜之意，韓國瑜接著說：「我不曉得，今天完全沒有，但目前為止，會不會改變計畫都不知道，每一個重要人士見面之後，我們再公布會比較準確。」

但據外傳，韓國瑜此行重頭戲是在26日，大國台辦主任劉結一將飛到廈門與韓國瑜會面。

至於韓國瑜不了解的「彩蛋」，是源自西方復活節找彩蛋（Easter eggs）的遊戲，寓意「驚喜」，近年電影安插「彩蛋」似乎變成常態，能使觀賞電影的影迷倍感驚喜。

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