韓國瑜進港澳中聯辦 學者：陷入北京一國兩制框架

2019-03-23 23:37

〔中央社〕高雄市長韓國瑜接連兩天進入北京駐港澳最高機構「中聯辦」。學者吳介民今天受訪時分析，此舉等於直接承認中共對港澳的「一國兩制」，北京企圖藉此實踐「一國兩制台灣方案」。

學者王智盛也表示，即便韓國瑜一直重申「不碰政治」，但台灣民選的地方首長去會見「一國兩制」管理的官員，勢必引起疑慮，恐已陷入北京「一國兩制」遊戲框架。

韓國瑜近兩天先後進入香港、澳門中聯辦，會見兩處主任。大陸委員會今天兩度呼籲高雄市政府對外說明，但韓國瑜認為這是「酸言酸語」，「不必要的雜音及懷疑論非常無聊，沒有一點意思」。

公開資料顯示，中聯辦全稱為「中央人民政府駐香港／澳門特別行政區聯絡辦公室」，是中國國務院在港澳地區的代表機構，與中共中央香港／澳門工作委員會是「一個機構兩塊牌子」。

中央研究院社會學研究所副研究員吳介民今晚接受中央社記者訪問時表示，如今在港澳實施的制度早已不是中共已故領導人鄧小平所承諾的「一國兩制」，而是北京「全面管治」，自由與法治基礎正在快速崩壞。

他認為，北京安排韓國瑜進入中聯辦，等於讓他直接承認「一國兩制」，進而實踐中共總書記習近平1月提出的「一國兩制台灣方案」。

兩岸政策協會秘書長王智盛也對中央社記者表示，中聯辦象徵的是港澳「一國兩制」最高管理機關，一旦踏入便陷入北京遊戲框架。北京安排「一個擁有台灣民選的地方首長去會見一國兩制管理官員」就是企圖讓外界認為台灣人支持「一國兩制」。

王智盛警告，北京正藉此分化台灣社會，塑造對立與撕裂，且會隨著2020大選接近繼續延燒。

在見過港澳中聯辦主任後，韓國瑜26日可望在廈門會見中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一。值得注意的是，這3個單位均為直屬中共中央管轄領導的涉港澳台正部級機構。

王智盛指出，這是有史以來台灣地方首長訪陸的最高接待規格，也暗示了北京的新遊戲規則，即願意配合「一國兩制」者，能獲得大量的經濟利多；反對者則會被完全拒於門外。

另外，中國國民黨主席吳敦義今天表示，黨內對「徵召韓國瑜領表」參加黨內總統提名初選，已逐漸有共識。

吳介民認為，經過這次港澳陸行程，北京似乎有意建立韓國瑜的「代理人」地位，這將衝擊國民黨總統初選選情。隨著韓國瑜媒體聲量日漸增大，其他黨內競爭者相形失色，甚至無所適從，國民黨內部勢必先有一番廝殺。

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