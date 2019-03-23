真心話？ 韓國瑜接連見港澳特首 竟稱「好像可以選特首」

2019-03-23 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜繼昨（22日）晚與香港特首及中聯辦主任會面，今（23日）天更臨時改行程與澳門特首崔世安見面，沒想到他與崔世安見面時，竟脫口而出「我也可以選澳門特首」，事後被追問則解釋他是開玩笑。

韓國瑜此次出訪並未公布與港澳特首和2地中聯辦會晤行程，今上午原本要參訪澳門塔石衛生中心、澳門葡語國家食品展示中心，但韓國瑜卻突然取消，改為拜會澳門特首崔世安，一行約有6人搭車進入澳門特首總部。

綜合媒體報導，韓國瑜今上午會見澳門特首崔世安時，居然表示「我也可以選澳門特首」，事後被媒體追問此事，韓國瑜則解釋「就是玩笑話，沒有別的意思！」他說因為之前澳門台商會來高雄參訪時，成員們都很熱情的跟他合照，因此他才開玩笑，「看這個熱鬧的程度，好像我可以到澳門來選特首」。

對於外界關注港、澳以高規格接待，韓國瑜則說，不清楚過去的2任台北市長來是什麼樣規格，他沒辦法比較，只能說感到熱情，「那我們本身也很熱情。」

針對韓國瑜會見澳門特首時，稱「好像可以選特首」的言論，PTT網友狂轟「入籍中國了嗎?」、「什麼時候不開玩笑？」、「說出真心話了啊」、「高雄市好丟臉，有這樣輕浮的市長」、「整隻打包送去支那啦 噁心賣台狗」。

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