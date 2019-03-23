一張圖秒懂！韓國瑜密訪的中聯辦 與習近平「關係好近」

2019-03-23 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪港澳，並在昨天（22日）傍晚密會香港中聯辦主任王志民，引起港台輿論譁然。對此，基進黨製作一張圖發布臉書，告訴民眾其實中聯辦和中國國家主席習近平「關係非常近」。

基進黨開宗明義提到，「韓國瑜拜訪的對象，只和習近平隔了2層。」圖片中，香港中聯辦的上級機構為「中央港澳工作協調小組」，是由「中央政治局」排行第7的常委韓正領導。而中央政治局是中共的權力核心機構，其中排行第1的即是習近平。

據港媒報導，和韓國瑜會面的王志民，過去於福建省工作期間，曾與在福建工作17年的習近平共事，並做過習近平直屬後輩長達3年，因此政界及許多評論文章都將他視為「習家軍」一員。

此文一出，掀起網友熱議，有人表示「這條魚就是賣國，賣台比馬還囂張」、「賣完水果，現在變賣番薯（台灣）」、「台獨比梅毒可怕，韓統比飯桶可笑」，另外，也有人質疑：「中聯辦不是你說進去就能進去的，不是他們意同道合的只能排諸門外，所以能進去的人是什麼立場昭然若揭。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/