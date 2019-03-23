韓國瑜訪中聯辦 議員諷：一國兩制在台代言人

2019-03-23 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天出訪港澳中，無預警與中國駐港聯絡辦公室（中聯辦）主任王志民會面，引發爭議。對此，綠委許智傑批評，韓國瑜已違背政治0分原則，民進黨高雄市議員林智鴻更諷刺，「韓國瑜已經是一國兩制在台灣的主要代言人」。

韓國瑜昨晚密會中聯辦主任王志民，讓人在帛琉訪問的總統蔡英文批評，這是中國製造一國兩制的氛圍，不清楚韓市長有沒有這樣的警覺。近日還發生國民黨發言人歐陽龍之女歐陽娜娜因被質疑台獨，而發聲明公開表態「我是中國人」一事，讓前總統陳水扁之子、高市議員陳致中開砲「再怎麼卑躬屈膝，就是要一國兩制滅你，娜娜被消失，敲響還在睡的台灣人，沒有國家的主體，什麼都是假的！」

另名高市議員邱俊憲也在臉書痛批，「這很嚴肅，更是百分百的政治，韓市長選擇以高雄市長的身分會晤了中國在香港的太上皇機關，就要接受台灣人民的質疑與檢視，讓人擔心的是中聯辦是在透露（暗示）韓市長認同中國習大大所說的92共識、一國兩制嗎？口說拼經濟，但，都是滿滿的政治...」。

綜合媒體報導，綠委許智傑批評，中聯辦是香港一國兩制推動的操盤手，韓國瑜已經踩到主權紅線，更違背政治0分的原則，強調台灣三要，要主權、要安全 、人民要有錢，但「不能只要錢」。

議員林智鴻則諷刺的說，韓國瑜這趟出訪行程早已脫離經貿之旅的意義，根本是把高雄當成一國兩制的窗口，「他已經是一國兩制在台灣的主要代言人！」

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