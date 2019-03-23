澳門中聯會勸進總統？ 韓國瑜忙稱：沒有！只是交朋友

2019-03-23 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今晚在澳門中聯辦招待所「新竹苑」參加晚宴，約9時許結束2個小時的晚宴後步出會場，對於媒體詢問是否被勸選總統，韓國瑜連忙表示「沒有、沒有！只聊到希望大家多多來往、交朋友」。

韓國瑜繼昨晚無預警與香港「中國駐港聯辦」主任王志民會面後，不顧陸委會疑慮，今晚又續見澳門中聯辦主任傅自應。

根據《蘋果》報導，位於新竹苑的晚宴大概持續2小時，在9時左右結束，韓國瑜走出會場時，表示此行只是情感的交流，大家打開心胸來聊天，也感謝對方準備了美味的佳餚。韓國瑜表示，這場餐會主要希望提升高雄能見度，對方也特別交代未來要多多來往作交流。韓國瑜也提到，「香港、澳門越來越喜歡我們高雄，了解我們高雄了」。

隨後聽到現場媒體詢問是否有被勸進選總統？原本傾身聽記者問題的韓國瑜立刻挺直身體，連忙擺頭連說2次「沒有！沒有！」韓國瑜重申，「宴會中只聊到大家多多來往，多交些朋友！」強調從高雄出來，就是要多交朋友。

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