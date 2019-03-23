韓國瑜說謊前會做「這個動作」？他的觀察結果笑翻網友

2019-03-23 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今日表示，澳門特首崔世安伉儷非常喜歡高雄，唯一遺憾的是，「澳門與高雄班機沒直接往來」。不過其實高雄至澳門航線早有固定航班，韓的發言也立刻遭網友酸「完全不了解高雄」；對此，基進黨發言人陳柏惟一句話超酸表示「如何分辨韓國瑜說謊？你注意他的嘴唇，在動的時候就是了」，讓網友笑翻。

韓國瑜出訪以來頻頻惹出爭議發言，昨天先稱「位於阿爾卑斯山旁的不丹居民與世無爭，都傻傻的很單純，隨便有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂」；今天上午又表示崔世安伉儷非常喜歡高雄，特首夫人也來過高雄，唯一遺憾的是，澳門與高雄班機沒直接往來（指直飛），希望將來澳門與高雄之間，可以開通一些飛機的航班。

結果韓國瑜的說詞馬上遭網友打臉，表示高雄至澳門航線早有固定航班。對此，陳柏惟在臉書發文，教學網友「如何分辨韓國瑜說謊」，他表示，「你注意他的嘴唇，在動的時候就是了」，諷刺韓國瑜只要一開口就在說謊。

網友看了陳柏惟的貼文，也紛紛留言表示「我觀察到的是，撮中痛處時，他會說，很無聊，要不然就是假兇」、「呼吸就有說謊的可能」、「每一句都是」、「這種人期待他給高雄帶來什麼建設啦！」「一開口就是虎爛」、「真的很可笑耶，真的拜託他多認識一下高雄，多做點功課啦，不然就多問人，不要在那耍嘴皮」。

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