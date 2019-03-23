韓進中聯會賣台灣？他強烈警告：中國正明目張膽介入2020

2019-03-23 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（22）日拜訪香港，在未告知陸委會的情況下會晤「中國駐港聯辦」主任王志民，引起國內一片譁然，也讓香港民運人士緊急對台發出警告。對此，有網友詳細統整了中聯辦的性質，並整合香港各界心聲，強烈警告：「中國已經明目張膽的要介入2020的選戰，要支持韓國瑜選總統當特首」。網友看完後，也紛紛高喊「高調」、「此文不能沉」。

原po網友GreenBubbleQ今日在PTT以「韓國瑜進中聯辦，香港人都替台灣人害怕了」為題發表文章說，香港前議員羅冠聰、黃之峰非常焦急地爆料韓國瑜進中聯辦訪問，「太陽花的時候沒有，反國教沒有、佔中也沒有，這次他們真的急著警告台灣，我第一次感受到，香港還關心民主的人那麼焦急」。

原po表示，大家可能以為中聯辦就是香港的一個機關而已，但香港人都知道，中聯辦就是中共箝制香港的黑手。中聯辦鉗制了香港的言論自由、集會自由、選舉自由；還操縱香港選舉，為親中的候選人賄選、固票、配票、發黑函；甚至中聯辦隨意解釋法律，破壞香港法治、箝制香港自由。而原po文章也在上述指控中，一一附上實例證明所言不虛。

原po指出，中聯辦就是香港一國兩制的太上皇，韓國瑜進中聯辦，恐怕不是接農產品訂單，而是接買下台灣的訂單，所以香港眾志羅冠聰、黃之峰才會急著在第一時間強烈的警告我們；港星杜汶澤則寧願被封殺，損失鉅額收入也要高喊「票投國民黨，台灣變香港」。「但至少到目前，台灣媒體只注意到不丹在阿爾卑斯山，沒有真正意識到，中國已經明目張膽的要介入2020的選戰，要支持韓國瑜選總統當特首」。

原po最後警告，剩下不多的時間，如再不意識到這件事情的嚴重性，損失的不再是只有像高雄一樣工商城市變成農業縣，未來只能賣農產，而是損失台灣的自由，「你會像是歐陽龍一家一樣，明明已經表態舔中國了，一不順心還是毀滅你全家的事業」。

對此，網友也紛紛留言說，「中共步步進逼，但台灣人醉生夢死」、「台灣人就是短視近利」、「台灣人還在做發大財的夢」、「一堆香港人跑來台灣生活的原因」、「裝睡的人叫不醒」、「拒絕台灣變香港」、「這真的很嚴重，各種姿態都表示要統你了」。

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