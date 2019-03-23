謀出賣高雄？韓國瑜辯身邊10議員監督 網怒：都KMT的人！

2019-03-23 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨晚無預警與香港「中國駐港聯辦」主任王志民會面，引發各界議論；沒想到韓國瑜受訪時竟回嗆陸委會「非常無聊」，他指出「我帶著市府團隊，還有旁邊10位市議員監督下，我要準備出賣高雄嗎？」對此，有網友怒轟「市府團隊都你的人，10議員都國民黨的人，監督個鬼」！

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天說，高雄市政府事前並未列入造訪中聯辦行程，且會面情形昨天也未公開，引起外界諸多猜測。因此，希望高雄市府能進一步對外說明會面情形，以釋疑慮，也讓民眾安心；沒想到，韓國瑜受訪時竟回應：「憂慮什麼？我帶著老婆、帶著市府團隊，還有旁邊10位市議員監督下，我要準備出賣高雄嗎？」

相關新聞被轉至PTT後，網友紛紛怒轟「帶10個同黨議員 監督個屁啊」、「市府團隊全是你的人、市議員也黑箱抽選，你跟我說什麼監督」、「靠腰你只帶國民黨的是要怎麼監督」、「出賣台灣啦幹」、「沒有向陸委會報備這個行程 就是錯誤 別轉移焦點」。

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