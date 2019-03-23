韓國瑜入中聯辦 他轟：等同獲共產黨提名參選2020

2019-03-23 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜今受邀到「香港太上政府」中聯辦作客，掀起輿論譁然。中研院副研究員吳介民今（22）對此表示，韓國瑜很敢，不玩文字遊戲，直接認可一國兩制，直酸等他獲得共產黨的提名，國民黨其他太陽都下山了；他也指出民進黨總統候選人不應大意，雖然韓每天膨風，但有媒體助威，民調攀高，「跟這麼一號人物競爭，皮真的要繃緊。」

吳介民解釋，「西環治港」在香港是常識，即指位在西環的中聯辦是「香港太上政府」；韓國瑜進到中聯辦，「就是直接在認可『一國兩制』，認共產黨是他老闆。」貨出去，中國買單，韓國瑜連人也一起豁出去。

吳說，當國民黨的幾顆太陽還在為九二共識、一中原則遮遮掩掩，並提出討好北京的和平協議時，韓國瑜跳過文字遊戲，率先實踐習近平的「一國兩制台灣方案」。吳介民調侃道，「等他（韓）獲得共產黨的提名，太陽們也都下山了。」

吳認為，韓國瑜勇往直前到口無遮攔的地步，連台獨是梅毒這種話也講得出口，理不直氣卻壯，對台灣獨立作為一個政治理念的基本尊重都沒有，可謂無下限，「國民黨太陽們，跟一個無下限的政治奇才爭奪提名權，很辛苦很委屈。」

吳介民也指出，韓天天膨風，還不斷把自己吹的氣球戳破，但有媒體天天幫他行銷假政績，因此民調仍攀高；民進黨總統候選人應該要認清事實，把皮繃緊，不宜輕敵。

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