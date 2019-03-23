賴清德登記初選破壞團結？子弟兵：別落入分裂的風向...

2019-03-23 09:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德投入民進黨總統初選，引起全國高熱度討論，雖然他宣示不在總統蔡英文出訪友邦期間有公開活動，但是網路與政論節目聲量依然發燒，反對派質疑聚焦在參選正當性，「正宗」賴系子弟兵呂維胤在臉書發文，說明挺賴參選原因，反映支持派想法，是否與賴本人意志不謀而合，也留給外界想像空間。

呂維胤表示，初選是民進黨的參選機制，也是爭取黨提名的重要機制，小至議員、立委、市長，甚至是總統，只要合乎初選資格，為何不能登記？既然合乎資格循正常管道，那又有什麼正當與不正當的問題？

很多人質疑賴清德登記初選是破壞團結？呂維胤表示，如果登記就是破壞團結，那為何要辦理初選？搞得登記初選是一件錯的事情，莫非初選制度是用來考驗黨內同志團結與否的陷阱？那是否直接修改制度，未來以現任者優先提名？

呂維胤表示，透過初選可藉由民意產生最合適候選人，身為政治工作者應該面臨民意的考驗，如果多數人都認同，根本不必擔心誰參加初選。

此外，很多人焦慮如果賴過初選，小英政府會提前跛腳，這是第二任縣市首長或總統都會面臨到問題，所以這根本不是問題，不能拿來防止登記初選的藉口。

呂維胤呼籲民眾，別落入圈套或不正確造成分裂的風向，藉由黨內初選產生最強候選人組合，爭取明年的總統大選，大家可以好好聽聽，這些勇於承擔的參選人們各自在這初選平台上闡述自己優點，和想為人民做的事，來一場君子之爭。

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