韓國瑜會中聯辦 基進黨批：和中共一起打香港人一巴掌

2019-03-23 08:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天出訪港澳中，竟無預警與香港「中國駐港聯辦」主任王志民會面，基進黨質疑此舉已經偏離韓國瑜經貿之旅的意義，韓國瑜究竟是出國賣菜還是磕頭？這個舉動，就是和中共一起打香港人一巴掌。

對此，韓國瑜昨晚在香港受訪時表示，晚餐確實與中聯辦主任王志民吃飯，但純粹是情感的交流，王志民認為香港與高雄之間應更增加交往的頻率，互相多往來。

基進黨發言人陳柏惟表示，中聯辦是中共在香港的最高指導單位，也是破壞一國兩制、港人治港的源頭，對香港人來說，不論是政治還是經濟，只要中聯辦一出手，所有的政策都要聽話轉彎。

陳柏惟指出，今年2月，中聯辦就大力支持香港政府禁止「香港民族黨」的運作，嚴重限縮香港的民主空間。

陳柏惟批說，韓國瑜昨天已拜訪香港最高行政長官林鄭月娥，結束後竟又繞道拜訪香港一國兩制的最高機構，「就好比阿諾來到台灣交流，拜訪完小英後，馬上跑去見白狼。韓國瑜這個舉動，就是和中共一起打香港人一巴掌」。

基進黨警告，韓市長脫稿演出，第1天行程就與原先聲稱的「經貿之旅」毫無相關，政府應該高度關注韓國瑜是否到中聯辦述職，向中國報告，並為一國兩制台灣方案投石問路。

基進黨質疑，韓國瑜聲稱「所有對我們伸出溫暖的手，都是好朋友」，這真的是台灣要深交的朋友嗎？

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