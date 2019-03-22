王金平訪花談總統初選民調 「我認為自己最強」

2019-03-22 21:54

〔記者王峻祺／花蓮報導〕前立法院長王金平宣布投入國民黨總統初選後，今天（22日）以全國義勇消防聯合總會長身分，到花蓮出席理監事會議，面對外界質疑他民調低，依舊維持高度信心，強調別人做的民調是他們的事，認為「自己才是最強！」

王金平今天到花蓮壽豐鄉出席全國義勇消防聯合總會，主持理監事會議時，有理事在臨時動議提案力挺王金平參選總統，當場獲得理監事全數鼓掌通過，王金平幾度笑到合不攏嘴，更在致詞時說，「選總統完全不為名聲、權力及利益，純粹是看不慣藍綠惡鬥」，只做「一任4年。」

王金平說，只要給他一任的時間，就有信心達到國家安全、社會安定及經濟發展三大承諾。自己長期關注中美貿易戰，深知台灣夾在兩大國間，貿易戰情勢的不明朗，導致對外經濟困難重重，若當選總統，將首重參與區域經濟組織，並顧好國家安全，經濟自然就會發展。

王金平會後面對媒體詢問民調問題，也不改過去輕鬆態度，他說，「別人做的民調是他們的事」，「我認為自己最強」，至於是否會和高雄市長韓國瑜搭配？他則說，「談這還早」。

前花蓮縣長傅崐萁去年入獄後，王金平在他服刑第7天時前往探視，本月17日王金平到花蓮參加祈福法會，透露當時已把想要參選總統的想法告訴傅傅崐萁，今早也再次探監，雖不願多提會面內容，但外界猜測應是與尋求支持有關。

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