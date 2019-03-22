韓國瑜傍晚進入中聯辦2小時 學者：中方統戰企圖明顯

2019-03-22 21:09

〔記者鍾麗華／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今率團訪中，首站到香港，並會見香港特首林鄭月娥，據中國媒體「中評社」報導，韓國瑜抵港，是由中聯辦台灣事務部部長楊流昌接機，而下午舉行農產品推介會暨簽約儀式，楊流昌也出席。多家港媒並報導，韓國瑜傍晚時抵達中聯辦訪問，停留近兩個小時，這是首次有台灣地方首長進入中聯辦。雖韓並未證實與中聯辦主任王志民會面，但有港媒引述引述消息指，兩人可能已會面。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，如果韓與王志民會面，是非常特殊的安排，過去馬英九與郝龍斌任台北市長時訪港也沒有會見中聯辦主任。不過，從中聯辦接機，代表中聯辦已涉入韓的訪問行程，而中聯辦是香港太上皇政府、打壓香港民主自由的元兇。韓到中聯辦能談什麼？只能談政治與一國兩制。

不具名學者也說，港澳對台沒有自主性，完全是被中聯辦操控、指示，這次韓的港澳行程都是中聯辦安排，北京要加強對台「一國兩制」統戰，中聯辦角色就越顯重要，韓若與王志民會面，中方統戰的企圖就更明顯。

董立文認為，韓的行程不僅中聯辦介入，背後更是中國國台辦全權主導，因為對於是否與國台辦主任劉結一會面，韓國瑜說尊重安排，不做揣測，否則計畫更改，像往自己臉上貼金，這段談話等於漏出口風，證實行程就是國台辦安排的。

董立文指出，韓雖多次強調，不會碰觸政治紅線，但這一條線，北京都已安排好，中國會自己幫他碰觸，從韓的行程規劃來看，一看就知道是一國兩制的「見習行程」，中國為未來的「一國兩制台灣方案」所做的準備。

董立文分析，台灣方案會從韓的行程中呈現出來，不需要他講，只要配合演出即可。不具名學者也認為，一國兩制對台灣人沒有吸引力，但北京透過操作韓的行程，讓韓參訪粵港澳大灣區、港珠澳大橋，台灣民眾透過媒體看到「一國兩制」的繁榮景象與偉大成就，企圖讓台灣民眾對一國兩制重新思考。

董立文也說，粵港澳大灣區、港珠澳大橋讓港澳完全融入中國、喪失自主性，不過，台灣民眾藉由韓參訪的新聞，只會看到最美好、最繁榮的一面，間接幫中國宣傳一國兩制台灣方案，「這個招數一看就知道」，韓也一定會得到史無前列的大訂單，為一國兩制台灣方案做鋪墊。

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