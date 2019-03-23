照明設備不全就搶通車？議員轟高市府：為剪綵不顧安全！

2019-03-23 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市青海路橋平面化工程於14日通車，並由韓國瑜市長親自見證通車典禮。不過高雄市議員簡煥宗卻接獲民眾反應，表示相關照明設備尚未設置妥當。對此，簡煥宗怒轟高雄市政府，「大張旗鼓搶著剪綵通車，卻視居民生命安全於無物」。

簡煥宗昨（22日）在臉書PO文，他表示，台鐵地下化之後，高雄有十大路橋都預計進行平面化工程，青海路橋則是高市府第一座拆除完成的陸橋。但通車過後，陸續有民眾向他反應，青海路和馬卡道路口交通設施皆未設置妥當就通車，已明顯對用路人造成安全威脅。簡煥宗更指出，自己在行程結束後，就親眼在這個路口目睹車禍發生。

簡煥宗除了提醒民眾經過此處要特別小心外，他也怒轟高市府，「為搶通車，而忽略周遭交通號誌的架設方式以及夜間路口照明設施，根本是拿用路人的生命開玩笑」，簡煥宗要求市府盡快改善周邊設施以及照明設備，更提醒相關單位應該確認設施完善，再舉辦通車典禮。

簡煥宗認為，市政府建設不應好大喜功，操之過急只會造成更多問題。

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