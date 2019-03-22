韓國瑜地理0分講錯話 韓粉急護主：怎證明他說的不是真的

2019-03-22 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（22）展開出訪行程，首站抵達香港，不料卻糗鬧笑話，稱「不丹」位於阿爾卑斯山旁。消息傳開，韓國瑜立刻遭網友狂酸「地理0分」；對此，也有韓粉為韓國瑜辯護，怒嗆「你們這些綠吱有去過不丹嗎？怎麼證明韓市長說得不是真的」？

臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」今日貼出韓國瑜出訪時致詞影片，影片中，韓國瑜表示，「在我印象中喔，這個最快樂的國家，大概在阿爾卑斯山旁邊像不丹，與世無爭，居民都傻傻的很單純，隨便有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂」，說完還自己哈哈大笑。

對此，網友紛紛怒轟「怎麼可以不學無術到這個地步」、「又失言...」、「到底怎麼會選出這種市長」；只見一名護主心切的韓國瑜支持者怒批網友，「你們這些綠吱有去過不丹嗎？怎麼證明韓市長說得不是真的」？

對此，時常針砭高雄市政的桃園市議員王浩宇，特地把這則留言截圖，諷刺回應「對呀！」而其他網友也紛紛留言表示「笑死我了」、「天哪.....你沒吃過大便怎麼知道大便難吃」、「韓粉果然沒有下限」、「韓粉秀下限，真的是無極限」、「韓粉的回應真是歡樂一籮筐啊」。

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