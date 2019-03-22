韓總稱不丹在阿爾卑斯山旁邊 網狂酸：「瑜」公移山

2019-03-22 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天（22日）展開出訪行程，首站抵達香港，不料卻糗鬧笑話，稱「不丹」位於阿爾卑斯山旁。對此，不少網友笑稱韓國瑜為「瑜」公移山下了新的定義。

臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」今天貼出韓國瑜出訪時致詞影片，影片中，韓國瑜表示，「在我印象中喔，這個最快樂的國家，大概在阿爾卑斯山旁邊像不丹，與世無爭，居民都傻傻的很單純，隨便有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂」，說完還自己哈哈大笑。

對此，網友除了怒轟韓國瑜失言，更納悶地說，不丹怎麼會在阿爾卑斯山旁邊？對此，不少網友也留言笑稱，「瑜公移山」、「真 瑜公移山」、「瑜公用嘴巴移山嗎」、「瑜公移山的由來」、「重新定義了瑜公移山」。

據了解，不丹位於中國和印度之間喜馬拉雅山脈東段南坡的一個南亞內陸國，與位於歐洲中心的阿爾卑斯山山脈有一段距離。

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