被韓國瑜笑「傻傻」 她分享不丹遊歷：知足惜福並不是傻

2019-03-22 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（22）展開出訪行程，首站抵達香港，不料在致詞時卻失言表示，不丹居民都「傻傻的」。對此，曾在不丹旅遊過民進黨桃園市議員陳雅倫表示，雖然當地物資缺乏，但是人民很知足，「知足惜福，我認為並不是傻」。

臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」今日貼出韓國瑜出訪時致詞影片，影片中，韓國瑜表示，「在我印象中喔，這個最快樂的國家，大概在阿爾卑斯山旁邊像不丹，與世無爭，居民都傻傻的很單純，隨便有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂」，說完還自己哈哈大笑。

對此，陳雅倫在臉書PO文，表示幾年前有機會去不丹王國旅遊過，她先糾正了韓國瑜的說法，指出不丹王國正確位置是在喜馬拉雅山旁，並不是阿爾卑斯山；接著，陳雅倫表示，因為位於內陸物質相對缺乏，不丹王國並不是很富裕的國家，「但最令我印象深刻的是人民很知足，知足惜福我認為並不是傻，反而是一種智慧，知足常樂就是種幸福」。

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