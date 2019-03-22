台男花百萬娶中國妻卻人財兩失！立委要求移民署加強管理

2019-03-22 13:11

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委徐永明今召開記者會表示，有民眾依據內政部移民署網站公告立案的婚媒中心尋求跨國婚姻服務，花了台幣70萬取中國新娘，沒想到對方不到一星期就吵著離婚，上網查訊後才發現，此婚媒中心被撤照後，以同一批人另起爐灶；徐永明說，集團用同一代表人、同一地址登記成立新的婚媒中心，移民署竟也核准，痛批移民署根本就是詐騙集團首腦，要求加強管理。

對此，移民署副署長梁國輝說，移民署正在研擬修法，將曾遭到撤照的對象不得從事跨國婚媒申請，同一代表人遭廢止許可處分後不得重新掛牌，且追溯期將往前推4年，目前預計6月公告修法內容、8月提出草案。

時代力量立委徐永明今與受害人林先生、江先生共同召開記者會。受害人林先生說，他先後花了100萬，透過婚媒中心與兩位女子媒合結婚，但女方來台灣沒幾天就吵著要離婚，最後女方都回到中國、不再聯絡；林先生表示，他向婚媒中心反映，卻求償無門、一毛錢都不退，在網路上揭露業者惡劣行為，甚至還遭到婚媒公司提起告訴。

徐永明質疑，同一群人、以同樣名字、地址登記成立新協會，移民署卻仍核准、發給執照許可，根本是詐騙集團首腦，要求移民署重罰違規業者，並公告廢止撤照的負責人姓名。

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