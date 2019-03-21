蔡總統出訪南太友邦 說明3項主要任務

2019-03-21 17:06

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今完成民進黨總統初選登記後，隨即啟動「海洋民主之旅」出訪南太友邦行程。她並在出訪前於臉書發文，向國人報告出訪行程及3項主要任務，包括國際合作、國際參與、讓台灣的努力被看見。蔡英文說，無論出訪還是在國內，總統肩膀上永遠背負著國政。她會努力做好每一件總統該做的事。

蔡英文表示，稍早她已經完成黨內總統初選的登記。等一下，她就要出發前往大洋洲友邦帛琉、諾魯、馬紹爾群島，最後過境美國夏威夷州，展開「海洋民主之旅」。

蔡英文說，這次出訪，她要跟各位報告，我們主要有三個任務。第一個，就是國際合作，海洋跟民主，是我們跟這些友邦的共通點，農業、醫療、科技，是台灣的專長。對於永續發展議題的熟悉，以及對台灣國際參與的支持，則是友邦能夠給我們的協助。

第二個，就是國際參與。訪問帛琉跟諾魯時，她會實地了解他們在全球永續發展議題上的努力和貢獻，作為台灣的借鏡。她也受邀在馬紹爾群島主辦的「太平洋婦女領袖會議」上發表演說，並跟與會的太平洋地區領袖們互動交流；第三個，要讓台灣的努力被看見。無論再遙遠的地方，我們的外交官、技術人員、醫療人員、商人，來自各領域的台灣人，在太平洋島國的努力和付出，應該讓國人更加了解。

蔡英文說，無論出訪還是在國內，總統肩膀上永遠背負著國政。我會努力做好，每一件總統該做的事！「我要出國拚外交了，請各位幫我轉發給你的親朋好友好嗎？跟我一起讓台灣走向世界！」

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