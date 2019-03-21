「台灣需要我」蔡總統登記黨內初選拚連任

2019-03-21 14:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今在出訪南太友邦行程前赴民進黨中央黨部完成總統初選登記。蔡英文表示，她今天來登記的原因，是因為「民進黨需要我，台灣也需要我」，她也願意再次承擔，選擇再次登記總統初選。蔡英文並提出做總統的「三個條件」，「這三件事的答案，就是蔡英文」，所以她來登記，接受挑戰。

蔡英文表示，她今天來登記，一定會有人說她「不顧北京反對」，但她今天來登記的原因，是因為民進黨需要蔡英文，台灣需要蔡英文，她將再一次挑起下一階段的責任，台灣現在所處的情勢很困難，外部有威脅、內部有挑戰。

蔡英文表示，要做總統，有三個條件。第一個條件，台灣處在外部有壓力威脅，內部有挑戰的情況。對台灣來說，面對來自中國的威脅，必須強化來自國際的連結，要與理念相同的國家做最好連接，和區域和平穩定，需要一個總統，熟悉國際事務，跟不同國際團體、政治人物或團體互動且能夠做折衝。

蔡英文指出，第二個條件，台灣面臨很多挑戰，過去執政者選擇迴避問題，我們選擇改革。她希望這些工作可以持續下去不要中斷，讓台灣能夠真正脫胎換骨。做領導人要承受很多壓力，承受很多攻擊，要能夠不計毀譽，才能帶領社會繼續前進。

蔡英文表示，第三個條件，總統不只是明星球員，而且還要是一個好隊長。擔起責任，即使是柴米油鹽的單子也必須挑起。對台灣是需要一個團結民進黨、集結理念相同的社會力量。「這三件事的答案，就是蔡英文」。所以她來登記，接受挑戰。

蔡英文今踏進民進黨中央黨部8樓會議室進行登記作業時，先是表示踏入這裡讓她有百感交集的感覺。2008年民進黨敗選時她擔任黨主席，那時候財務非常困難，無法維持三層樓，因此把第8樓退租，只租了9樓、10樓，直到財務較好時，才又把8樓承租下來。

蔡英文也說，他們後來開始思考，要怎麼利用8樓的空間。改造後，也重新定義民進黨未來的方向，讓政策會、智庫進駐，讓很多社會力量、學者專家重新塑造應有的智庫政策思考的地方，讓民進黨有了思考國家大政、規劃藍圖的地方。

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