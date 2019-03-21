祝蔡英文出訪平安順利 賴清德貼文一度不見又恢復

2019-03-21 16:32

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天下午1點10分赴民進黨中央黨部登記黨內總統初選後，隨即驅車前往桃園機場搭乘華航專機前往南太友邦訪問，本週一率先登記角逐初選的前行政院長賴清德下午在臉書祝福總統出訪身體健康，一切平安順利，這篇PO文一度不見，但剛剛又恢復，對此，賴清德的幕僚正在了解原因。

賴清德下午2時許在臉書PO文：「今天，蔡總統將率團出訪太平洋友邦帛琉、諾魯以及赴馬紹爾群島出席太平洋婦女領袖的聯盟會議，並且過境美國夏威夷，為台灣拼外交。祝總統身體健康，一切平安順利。」但發文沒多久，該篇文章就不見，但接近下午3時半時，PO文又恢復。

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