蘇貞昌質疑自經區 國民黨批：民進黨政府劃地自限

2019-03-21 16:40

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨最近力推「自由經濟示範區」，今天遭行政院長蘇貞昌質疑事涉區內、區外課稅不公平，可能碰觸歐盟租稅公平的紅線，國民黨副發言人黃心華反擊回應，民進黨政府嘴巴上說要加入大型國際區域經濟整合，但對政府自己就可以掌握、可以做的自經特區，卻是劃地自限，如果連這種小的、自己可以做的事情都不敢做，還談什麼參加區域經濟整合？

黃心華說，自由經濟示範區並非台灣獨創及想像，像新加坡、韓國，中國大陸的上海、天津等地都已有前例，一些先進國家都已在做，雖然自由經濟示範區內的貨品雖可以自由流動，但如果要銷往台灣其他地區，一樣要被課稅，沒有租稅不公平的情事。

他反問，按照民進黨的邏輯來看，台灣現有的新竹科學園區、內湖科學園區、南港軟體園區等都是科技園區，享受政府的政策性租稅優惠，民進黨政府是否也應該要廢除？

黃心華說，有關實際監管策略問題，國內有加工出口、保稅倉儲等現況，這些都是現在在執行的制度，因此在監管技術上與案例上都已有運作經驗，推動自由經濟示範區不會有任何的困難。

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