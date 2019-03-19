國發會冷回應自經區 國民黨批：民進黨漠視2/3地方民意

2019-03-19 20:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨15個地方首長昨天共同連署聲明，要求推動「自由貿易經濟特區特別條例草案」，遭國發會主委陳美伶以時空環境改變，冷回應思考是否仍有必要，國民黨今天聲明質疑，15位縣市首長力圖打破悶經濟，民進黨政府卻派兵力守「破經濟」，而且陳美伶的相關說詞只是一貫的阻擋經濟發展，必須即刻被摧毀的一道牆。

國民黨說，去年九合一選舉過後，這15位縣市長代表的就是3分之2的地方民意，民進黨政府論框架不論內容，追求表面的意識形態之爭，不探究「自由貿易經濟特區」的深層意義，呼籲民進黨政府勿將此案與意識形態攪和，面對新的經濟動能，應以開放的胸襟接納。

國民黨指出，推動「自由貿易經濟特區特別條例草案」是力抗政府長期的無能經濟而生，要將「貨出去、人進來」的口號付諸實行，以「打破悶經濟、推動台灣邁向自由經濟島」為期望，沒有要開放陸資、大陸農產品，也未開放專門職業技術人員。

國民黨說，今年經濟成長率預測數字僅有2.27％，揭示台灣低迷的經濟成長率，停滯的低薪現實，即使陳美伶聲稱台灣在全球經濟自由度名列第十，也難以憑此驕矜或安逸，現階段政府必須策畫新的經濟動能，吸引投資，增加就業機會，進而提升薪資水平。

國民黨重申，這次所推「自由經濟特區特別條例草案」相較馬政府時期所推草案並不完全相同，並非僅將舊案改名，草案施行細則中明確指出設立後對國人、農業、專業技術人員等多項保障，也並非只有藍色執政的15縣市適用。

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