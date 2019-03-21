再談自經區 蘇揆：會影響國家競爭力、恐碰觸歐盟紅線

2019-03-21 12:23

〔記者李欣芳／台北報導〕歐盟日前公布最新「稅務不合作名單」，台灣順利從觀察名單中除名，解除可能被歐盟處以經貿制裁的危機。行政院長蘇貞昌今天在行政院院會感謝相關單位的共同努力，台灣從觀察名單中除名，不但提升國際形象，對保障台灣企業在歐盟會員國投資的權益更大有幫助。

蘇揆表示，過去我們就因為自貿區租稅優惠，讓歐盟產生疑慮，未來若再有涉及單獨給予外國廠商或外銷業者租稅優惠的措施，像最近很多人在討論的「自由經濟示範區」，涉及區內、區外課稅不公平，同樣可能會碰觸歐盟租稅公平的紅線，讓我們長期的努力，付諸流水，還影響國家競爭力，請大家持續努力。

國民黨近來積極推動要求設置「自由經濟示範區」，蔡政府持保留態度，蘇揆上述裁示引發外界關切。

蘇貞昌說，歐盟日前公布最新「稅務不合作名單」，台灣順利從觀察名單中除名，解除可能被歐盟處以經貿制裁的危機。感謝主政單位財政部，與外交部、交通部、經濟部、金管會及我國駐歐盟兼駐比利時代表處等相關單位的一年多來共同努力，包含實施共同申報準則（CRS）、增訂稅務資訊交換相關法條與作業辦法，以及修正自貿區設置管理條例中，涉及國內外客戶在所得稅上差別待遇的條文，積極執行各項承諾事項，並充分向歐盟說明。

蘇貞昌說，由於歐盟每年都在檢視、調整「稅務不合作名單」，我也要特別提醒相關部會，在取得良好成績後，更要加倍謹慎小心。推動政策時要特別留意，不能構成有害性租稅措施。

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