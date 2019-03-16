索「網軍標案報告」未果 藍委要將農委會送監院

2019-03-16 14:52

〔記者陳昀／台北報導〕農委會今年編列1450萬元預算執行「加強農業訊息因應對策計畫」，被國民黨立委認為是買網軍，行政院長蘇貞昌昨駁斥是找網路小編「打假」；國民黨立委陳宜民今天再質疑，若真那麼單純，為何他上週起向農委會索取106年度的相關「網軍標案」的結案報告，卻被推諉拒絕、不願公開？陳宜民表示，會將農委會送交監察院糾舉、彈劾，並送廉政署、政風室調查。

陳宜民指出，農委會從106年度起，就疑似以「新農業政策多元傳播案」（1160萬元）及其「後續擴充勞務採購案」（190萬元）等標案名目招聘網軍，贊助特定臉書粉絲團，於網路發表攻擊言論，且其不具名身分已違反「預算法」；今年度農委會又編列「加強農業訊息因應對策計畫」（1450萬元）、「民情反應管理系統」（95.8萬元）、「輿情蒐集服務」（98萬元）等預算，兩年來相關網路輿情偵搜預算，就已達2993.8萬元。

陳宜民表示，他從上週起要求調閱相關計畫結案報告，農委會都推諉拒絕，拖到13日才答應會於15日提供，但昨天下班前都沒有任何動作，相較外交部1天之內就將網路宣導標案的相關資料送交立院存查，農委會的作法更令人質疑。

陳宜民說，若農委會堅持拒絕國會監督，將依「立法委員職權行使法」，將農委會送交監察院糾舉、彈劾，以及廉政署、政風室調查，並公開農委會相關人員違法撒謊的真相。

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