「200萬噸柚子倒水庫」就是造謠！蘇貞昌：請分享正確訊息

2019-03-15 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌今再強調「200萬噸柚子倒水庫」是假消息，蘇貞昌也說明，行政院農業委員會找來專業臉書小編團隊，增加社群溝通能力、分享正面消息，他呼籲大家一起參與防堵假消息。

台南市第2選區立委補選戰況激烈，日前國民黨候選人謝龍介遭質疑配合特定電視台，刻意操作麻豆文旦滯銷。謝龍介與該報導稱，丟了200萬噸文旦到水庫。但謊言遭戳破後，仍遭民進黨候選人郭國文抨擊，「遺憾的是，謝龍介從頭到尾都沒有為這兩件事情道歉！」

另外，針對有立委質疑農委會招聘網軍，行政院農業委員會官方臉書也貼文澄清，「我們是尋找全能小編，才不是養網軍!」，農委會表示網路上每天都有成千上萬則新聞與訊息產生，而針對農業的錯誤訊息更是不勝枚舉，農委會舉例，除了前陣子非洲豬瘟的造謠事件，陸續還有香蕉、鳳梨過剩亂丟假消息、雙氧水殭屍蝦、香蕉農藥超標200倍、毒農藥種竹筍等等，農委會都即時澄清，因此為遏止錯誤訊息，農委會才公開招標有專業能力的小編團隊，打擊農業假消息。

蘇貞昌強調，「200萬噸柚子倒水庫」的離譜假消息，不僅傷害農民，也打擊農產品行情。蘇貞昌認為，謠言止於智者，而農委會除找來專業小編，即時作圖澄清外，防堵假消息仍需要大家踴躍分享正確訊息。

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