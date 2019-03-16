不滿意司法改革成效 蘇揆：恐龍法官應退場

2019-03-16

蘇提汰除不適任法官3措施 要讓人民有感

〔記者蘇芳禾、吳政峰／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨在立法院施政總質詢接受立委質詢時，對於政府推動司法改革的成效，坦言表示「不滿意」，他並說，要將恐龍法官退場機制列為未來讓人民有感的司改措施。

立委昨質詢提及司改時，時代力量立委黃國昌說，去年有八成台灣人民對司改不滿意，他想請蘇貞昌說出三個未來可以讓人民有感的司改措施。蘇揆具體回應，第一、很多判決與社會期待太遠，應有恐龍法官退場機制（汰除恐龍法官）；第二、審判正確性和長期的一致性要符合；第三、案件審理的時效性。

此外，黃國昌提及執政黨過去承諾「陪審制」，現在是否轉彎為參審制？蘇揆對此指出，相關法案經由院會，他是行政院長，必須會銜其他相關部會意見。

黃國昌也問及，前法務部長邱太三在二○一七年曾提出成立「人民檢察審查會」，至今兩年多法案未送立法院，這會期可否送至立法院？法務部長蔡清祥表示，要看進度；蘇揆則回應，他在行政院會要求是行政作業，但法律的形成，也要形成共識。

立委批議員貪污獲緩刑 蘇：我也不能接受

黃還質詢說，某議員貪污六年，貪污次數共七十八次，被宣告緩刑兩年，他要求檢察官上訴，結果檢察官認為這個判決沒有違背法務部反貪腐政策；蘇揆說，他也不能接受，但這是法院判決。

黃國昌提到，前央廣董事長朱婉清侵占公款，過十年追訴時效，最後免訴，這些公款是政府的預算，竟然沒用貪污罪起訴，只用業務侵占的輕罪起訴，也沒有上訴；這件事他追了一年多，案件都沒有獲得回應或處理，這就是人民為何不信任司法。

司院：法官法已會銜試院 盼本會期送立院

對於恐龍法官退場機制，司法院秘書長呂太郎認同不適任者須汰除，表示「法官法」修正案已和考試院會銜，盼本會期送進立法院。至於審判一致性，呂太郎指出，大法庭將於七月四日上路，負起統一見解責任，判決不再初一、十五不一樣。

有關某議員貪污竟獲緩刑一案，呂太郎表示，基於審判獨立，司法院無權干涉。法務部政務次長陳明堂說，是否上訴為台北地檢署的判斷，法務部不宜介入個案；朱婉清案也是個案，不便評論。

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