韓國瑜帶6位局長赴中國交流 網友酸「他」最該去卻沒去

2019-03-21 13:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕韓國瑜將於明天帶妻子李佳芬，以及交通局、觀光局、衞生局、海洋局、農業局、新聞局等6位局長出訪廈門、深圳、港澳，網友質疑韓政治0分是「假的」，更有網友認為最該隨行的環保局長卻沒去，因為中國PM2.5已是造成台灣空污惡化，台灣環境敎育協會理事長張豐藤強調，韓國努力和中國交涉改善空污，卻未見韓國瑜努力，令人遺憾。

高雄市長韓國瑜將於明（22）日至28日，由妻子和副市長葉匡時陪同，率6位局長、研考會主委、兩岸小組、10位國民黨議員，一起前往港澳、深圳、廈門，令外界質疑一趟赴中交流之旅，怎會有這麼多局長陪同，若真要務實交流，竟完全忽略了「環保局」，引發網友討論非議，支持環保局長夜宿中國工廠。

韓國瑜曾向媒體說明出訪中國目的，是要把高雄農漁產品賣出去，也希望招來更多觀光客來高雄，不過，這一趟出訪成員卻獨漏「他」-環保局長袁中新，引發環保團體不滿和質疑。

出訪的市府團隊名單曝光，包括韓妻李佳芬、副市長葉匡時、海洋局局長趙紹廉、農業局局長吳芳明、觀光局局長潘恆旭、衛生局局長林立人、交通局局長鄭永祥、新聞局局長王淺秋，以及6位兩岸小組委員、1位市政顧問、1位漁會代表，還有10位國民黨籍議員。

曾任環保局長、市議員，現任台灣環境敎育協會理事長張豐藤表示，目前台灣空污污染源至少3分之1來自中國，尤其是冬季PM2.5惡化，另3分之1源自中北地區，3分之1來自高雄等南部空污，國內再如何努力甚至停下工廠，也還有3分之1以上來自中國空污霾害，以韓國為例空污原也十分嚴重，韓國政府交涉中國後，果然見到改善，但韓國瑜卻不把握出訪機會，說拼觀光農品卻不拚空氣品質，令高雄市民無法接受。

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