支持賴清德？ 郭國文：不過度表態也不選邊站

2019-03-21 11:11

〔記者謝君臨／台北報導〕針對前行政院長賴清德、總統蔡英文先後登記民進黨總統初選，民進黨立委郭國文今於立法院宣誓就職前受訪指出，黨內想要建立新的內部競爭選舉文化，他個人非常支持，會遵照黨中央的交代與指示，不過度表態，也不選邊站；不管是誰出線，都會竭盡所能，付出所有的心力與認識的人脈，打贏2020選戰。

對於是否支持曾大力協助輔選的賴清德，郭國文今表示，主席有交代，院長也有提示，在本次2020黨內初選，希望建立典範，不要過度表態，也不要造成內部過多的競爭，讓基層非常擔心的狀況再度產生。

賴清德幕僚昨晚表示，賴清德祝福蔡總統出國為台灣拚外交一切平安順利，自今天起至蔡總統回國，賴清德都沒有公開行程。

記者問郭國文，是否清楚賴清德接下來的規劃以及為何這樣做；郭國文說，沒有參與賴清德內部的選務工作，不清楚賴接下來的行程與規劃，他是從媒體得知，賴清德不想要用公開行程的方式，造成外界誤解。

郭國文表示，賴院長大力輔選他時，鄉親對賴有所勸進，但賴當時不為所動，一直到補選結束之後，才對外表態與說明；郭認為，「我覺得在黨內初選情況下，不要有過度的競爭是好事情，我相信他（賴清德）也基於這樣的考量」；相信這次建立典範下，基層日後對於民進黨的初選，也不至於那麼焦慮。

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